Українська
$ 28,36
33,48
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Еще одно заражение коронавирусом перед матчем Франция – Украина

7 октября, 12:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Положительный тест сдал защитник "Лиона" Лео Дюбуа, которого срочно изолировали

Пандемия коронавируса продолжает выводить из строя в том числе и спортсменов. Еще один пострадавший обнаружился перед сегодняшним товарищеским матчем футбольных сборных Франции и Украины. Накануне в сборной Украины коронавирусом заразились два вратаря и повар. Теперь больной нашелся и среди наших соперников.

Реклама

Положительный тест на COVID-19 сдал защитник Лео Дюбуа, сообщил официальный сайт ФФФ.

26-летний футболист "Лиона" оказался единственным у французской сборной с коронавирусом. Примечательно, что перед началом тренировочного сбора все игроки сдали тесты, которые оказались отрицательными. Но вторничный анализ показал наличие у Дюбуа вируса. Вполне возможно, что маска уберегла от неприятностей его партнеров по сборной.

Защитника сразу же изолировали в отдельном номере, а Дидье Дешам на его место вызвал Ферлана Менди из мадридского "Реала". Дюбуа же не сыграет не только с украинцами, но и в поединках Лиги наций с командами Португалии и Хорватии.

В тренде
Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Реклама

Напомним, что на товарищеский матч Франция – Украина допустят зрителей.

Смотрите, как "Лион" обыграл "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов в августе:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соперники для
Соперники для "Шахтера" и "Динамо": все корзины Лиги чемпионов перед жеребьевкойЛига чемпионов
Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
"Стал мужчиной!" Шева и Кристен расчувствовались в день рождения сына (фото)Футбол
"Динамо" – "Гент": онлайн решающего матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"Футбол
"Жора Бущан сделал свое дело": Луческу – о выходе "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять