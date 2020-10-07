Еще одно заражение коронавирусом перед матчем Франция – Украина

Пандемия коронавируса продолжает выводить из строя в том числе и спортсменов. Еще один пострадавший обнаружился перед сегодняшним товарищеским матчем футбольных сборных Франции и Украины. Накануне в сборной Украины коронавирусом заразились два вратаря и повар. Теперь больной нашелся и среди наших соперников.

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Положительный тест на COVID-19 сдал защитник Лео Дюбуа, сообщил официальный сайт ФФФ.

26-летний футболист "Лиона" оказался единственным у французской сборной с коронавирусом. Примечательно, что перед началом тренировочного сбора все игроки сдали тесты, которые оказались отрицательными. Но вторничный анализ показал наличие у Дюбуа вируса. Вполне возможно, что маска уберегла от неприятностей его партнеров по сборной.

Защитника сразу же изолировали в отдельном номере, а Дидье Дешам на его место вызвал Ферлана Менди из мадридского "Реала". Дюбуа же не сыграет не только с украинцами, но и в поединках Лиги наций с командами Португалии и Хорватии.

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Напомним, что на товарищеский матч Франция – Украина допустят зрителей.

Смотрите, как "Лион" обыграл "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов в августе:

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