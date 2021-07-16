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Еще один трофей после Евро-2020! Полузащитник сборной Италии женился в Париже

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
16 июля, 18:59
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На торжество было приглашено множество гостей, в том числе такие футбольные звезды, как Килиан Мбаппе и Златан Ибрагимович
Марко и Джессика познакомились в Монако
Марко и Джессика познакомились в Монако

После победы на Евро-2020 в сборной Италии свадебный бум. Сразу после финала женился Федерико Бернардески. А теперь получил официальный штамп в паспорт Марко Верратти.

Свадьба состоялась в Париже, а избранницей полузащитника Пари Сен-Жермен стала французская модель Джессика Аиди.

На церемонии присутствовало множество гостей. В частности, гуляли на свадьбе такие футбольные звезды, как Килиан Мбаппе и Златан Ибрагимович.

29-летняя Джессика вышла замуж впервые. А 28-летний Марко – второй раз. От предыдущего брака у него двое сыновей – Томассо и Андреа. Пара познакомилась в Монако, на этапе Формулы-1.

В тренде

Аиди очень известная модель во Франции. Девушка рекламирует купальники и нижнее белье. На ее страничку в Instagram подписаны около 450 тысяч человек.

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