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Еще один матч пострадал из-за карантина: поединок Лиги Европы сменил место проведения

8 февраля, 22:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

Мольде будет принимать Хоффенхайм в Испании

Поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Мольде" и "Хоффенхаймом" стал жертвой карантинных ограничений. В связи с этим встречу перенесли на "Эстадио-де-ла-Керамика" в Вильярреале. Дата и время начала остаются теми же – 18 февраля 2021.

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"УЕФА благодарит "Мольде" и "Хоффенхайм" за тесное сотрудничество и помощь в поиске решения сложившейся ситуации, а также Королевскую испанскую футбольную федерацию и "Вильярреал" – за поддержку и согласие провести матч", – говорится на официальном сайте УЕФА.

Ранее эта же участь постигла два матча Лиги чемпионов – поединки 1/8 финала "Боруссия" – "Манчестер Сити" и "Лейпциг" – "Ливерпуль" пройдут в Будапеште на "Пушкаш Арене". Как мы писали ранее, немецкое правительство отказалось впускать "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в страну. В Германии до 17 февраля действует запрет на въезд с территорий, где была зафиксирована мутация коронавируса.

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Лига Европы Хоффенхайм Мольде

Источник: Сегодня|Спорт

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