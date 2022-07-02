Экс-звезда Шахтера сбежал от Моуринью в миланский Интер

Рекордсмен чемпионата Украины по количеству забитых мячей новый сезон начнет в составе команды Симоне Индзаги

Генрих Мхитарян будет бороться за Скудетто в составе Интера / Фото: Коллаж: Сегодня

Миланский Интер официально объявил о подписании контракта с Генрихом Мхитаряном. Нерадзурри подписали соглашение с 33-летним футболистом сроком на два года. Кстати, партнером Генриха в Интере будет бельгийский форвард Ромелу Лукаку.

Мхитарян пополнил команду Симоне Индзаги на правах свободного агента. Контракт армянина с Ромой истек 30 июня.

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За "волков" Мхитарян выступал на протяжении трех сезонов. В прошлом чемпионате Генрих сыграл 44 матча во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 9 ассистов.

Генрих Мхитарян / Фото: Getty Images

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Вместе командой Жозе Моуринью Мхитарян стал победителем Лиги конференций 2021/22.

Напомним, атакующий полузащитник Генрих Мхитарян выступал в чемпионате Украины в составе донецких Металлурга и Шахтера. В сезоне 2012/13 армянин установил бомбардирский рекорд Украинской Премьер-лиги – 25 голов в одном чемпионате.