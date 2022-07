Экс-звезда Шахтера сбежал от Моуринью в миланский Интер

Миланский Интер официально объявил о подписании контракта с Генрихом Мхитаряном. Нерадзурри подписали соглашение с 33-летним футболистом сроком на два года. Кстати, партнером Генриха в Интере будет бельгийский форвард Ромелу Лукаку.

Мхитарян пополнил команду Симоне Индзаги на правах свободного агента. Контракт армянина с Ромой истек 30 июня.

The first Armenian in Inter's history #ForzaInter#WelcomeMkhitaryanpic.twitter.com/v0OtGODTCb