Экс-украинец и три легионера из России: Казахстан огласил список футболистов на игру с Украиной

Сборная Казахстана составила список игроков, которые будут готовится к сентябрьским матчам отбора на чемпионат мира-2022

Сборная Казахстана / Фото: Федерация футбола Казахстана

Главный тренер национальной сборной Казахстана Талгат Байсуфинов огласил список футболистов, которые будут готовится к матчам отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины.

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Как сообщает сайт Казахстанской федерации футбола (КФФ), непосредственно к играм будут готовиться 26 футболистов. Из всего списка только трое легионеров: это Марат Быстров (Ахмат), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА), Алексей Щеткин (Ротор) – они представляют российские клубы.

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Обращает внимание присутствие в резервном списке экс-игрока Ворсклы Дмитрия Непогодова, который сейчас выступает за казахский клуб Астана. Воспитанник киевского Динамо уже сыграл за сборную Казахстана 12 игр, а ранее Дмитрий привлекался в молодежную сборную Украины.

СОСТАВ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА.

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Вратари: Стас Покатилов (Кайрат), Мухамеджан Сейсен (Тараз), Игорь Шацкий (Шахтер).

Защитники: Марат Быстров (Ахмат, Россия), Абзал Бейсебеков (Астана), Темирлан Ерланов, Юрий Логвиненко (оба – Актобе), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все – Тобол), Нуралы Алип, Ян Вороговский (оба – Кайрат) Алибек Касым (Кызыл-Жар СК), Максат Тайкенов (Каспий), Еркин Тапалов (Акжайык).

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Исламбек Куат (Астана), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев, Самат Жарынбетов (все – Тобол), Рамазан Оразов (Актобе), Владислав Васильев (Андижан, Узбекистан).

Нападающие: Айдос Таттыбаев (Шахтер), Артур Шушеначев (Кайрат), Алексей Щеткин (Ротор, Россия).

РЕЗЕРВ.

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Вратарь: Дмитрий Непогодов (Астана);

Защитники: Олжас Керимжанов (Туран), Нурлан Даиров (Кызыл-Жар), Багдат Каиров (Тобол), Михаил Габышев (Шахтер).

Полузащитники: Бауыржан Байтана (Тараз), Султанбек Астанов (Ордабасы), Максим Федин (Актобе).

Нападающие: Роман Муртазаев (Балтика, Россия), Оралхан Омиртаев (Шахтер), Абат Аймбетов (Астана).

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Вратарь сборной Казахстана Дмитрий Непогодов / Фото: AFP

Напомним, что первый матч сборной Украины под руководством Александра Петракова оказался под угрозой переноса из-за вспышки коронавируса в Казахстане.

Но пока эта информация не подтвердилась, поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украини состоится 1 сентября в Нур-Султане, начало игры – 17.00.

Первая игра украинцев с Казахстаном состоялась в Киеве 31 марта, тогда подопечные Андрея Шевченко не смогли обыграть казахов, матч закончился в ничью – 1:1.