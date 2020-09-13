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Экс-тренера "Динамо" в России хотят заменить фанатом Путина

13 сентября, 18:21

Олег Люлька Олег Люлька

Руководство "Ротора" не устраивает последнее место при Хацкевиче. На смену ему намерены взять Кононова

Главный тренер российского "Ротора" Александр Хацкевич, который с 2017 по 2019 годы был наставником киевского "Динамо", может быть вскоре уволен. Руководство волгоградского клуба не устраивают результаты, которые команда демонстрирует в начале сезона: две ничьи, четыре поражения, ни единой победы и последнее место в российской Премьер-лиге.

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По данным Metaratings, главным претендентом на то, чтобы заменить Александра Хацкевича на посту тренера "Ротора", является другой белорус – Олег Кононов, который до недавнего времени лидировал в чемпионате Латвии с "Ригой".

Однако накануне, как сообщили в "Риге", Кононов временно покинул клуб "по семейным обстоятельствам".

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Отметим, что в свое время Олег Кононов отметился успешной работой со львовскими "Карпатами". Однако позже, будучи уже наставником российского "Ахмата", Кононов настроил украинских болельщиков против себя, сфотографировавшись в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина.

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Александр Хацкевич

Александр Хацкевич / Фото: AFP

Ранее мы писали, что в команде Хацкевича – семь игроков с коронавирусом. Несмотря на это, 13 сентября планировали провести матч чемпионата России "Ротор" – "Краснодар". И лишь в последний момент поединок был отменен.

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отставка тренер чемпионат России Олег Кононов Александр Хацкевич Ротор Волгоград
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