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Экс-тренер "Днепра" будет работать на россиянина на Кипре: официально

21 октября, 12:21

Олег Люлька Олег Люлька

Дмитрий Михайленко возглавил "Пафос", которым владеет бизнесмен из РФ Роман Дубов

Кипрский футбольный клуб "Пафос", президентом и совладельцем которого является российский бизнесмен Роман Дубов, представил в качестве нового главного тренера команды украинца Дмитрия Михайленко. Он всего месяц пробыл без работы после ухода из "Днепра-1".

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Ассистентом Михайленко в "Пафосе" будет россиянин Роман Шаронов, последним местом работы которого был казанский "Рубин".

Отметим, что именно на Кипре 11 лет назад Михайленко завершил карьеру игрока, выиграв с клубом АПОП национальный Кубок. Теперь на Кипре от него ждут уже тренерских трофеев.

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"Горжусь, что мне доверяют. Одним из величайших моментов в моей карьере было завоевание Кубка Кипра с АПОП. Я вернулся, чтобы заново пережить эти эмоции с болельщиками "Пафоса", – сказал Михайленко

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"Наш клуб нуждается в серьезном реформировании и улучшении по всем направлениям. Не только новая тренерская команда, но и весь персонал "Пафоса" должны усерднее работать для этого. Верим, что Дмитрий и его опытная команда помогут нам добиться успеха. Мы очень довольны новой командой тренеров и уверены в их способностях принести "Пафосу" новые победы", – говорит, в свою очередь, президент "Пафоса" Роман Дубов

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Отметим, что после семи туров чемпионата Кипра "Пафос", за который выступают украинцы Артур Рудько и Орест Кузик, занимает седьмое место.

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Смотрите, почему Михайленко покинул "Днепр-1"

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тренер чемпионат Кипра Днепр-1 Дмитрий Михайленко ФК Пафос

Источник: Официальный сайт ФК "Пафос"

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