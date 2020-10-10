Экс-форвард "Милана" сделал грубую ошибку в татуировке на все плечо (фото)

Нападающий Джанлука Лападула хотел уважить своих предков, но выставил себя на посмешище

Экс-нападающий "Милана" Джанлука Лападула, выступающий за "Беневенто", допустил грубую ошибку в новой татуировке, которой накануне похвастался у себя в Twitter. 30-летний футболист, чей отец – итальянец, а мать – перуанка, решил почтить своих предков по маминой линии. И набил на плече тату с изображением инка.

"Мое происхождение, половина моего сердца, половина моей крови", – пафосно написал Джанлука Лападула

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Однако один из пользователей в соцсетях указал футболисту на тот факт, что он набил татуировку с изображением коренного американца, проживавшего в Северной Америке, а не представителя инков, которые жили в Южной Америке.

Будет ли теперь Лападула "стирать" с тела неправильное тату, пока неясно.

Реклама Джанлука Лападула / Фото: Twitter

Отметим, что Джанлуке Лападуле, уроженцу Турина и итальянцу по паспорту, несколько раз предлагали выступать за сборную Перу, но он всякий раз отказывался.

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Ранее мы рассказывали, что спортивный директор "Севильи" сделал себе яркую татуировку. На руке у Мончи отныне красуется изображение трофея Лиги Европы, который его клуб выигрывал рекордные шесть раз.

Смотрите, какую татуировку сделал ассистент Андрея Шевченко

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