1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚽ Шотландия – Украина: онлайн
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Экс-форвард Эвертона назвал, чью пушку боятся шотландцы в матче с Украиной

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июня, 16:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Защитник национальной команды Украины Виталий Миколенко наделал шороху в Английской Премьер-лиге. Особенно запомнился его гол Лестеру
Миколенко поразил своей пушкой футбольных специалистов
Миколенко поразил своей пушкой футбольных специалистов / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сегодня сборная Украины сыграет матч плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии. Мы будем вести онлайн-транcляцию матча Шотландия – Украина на нашем сайте.

Накануне поединка бывший футболист "тартановой армии" Джеймс Макфадден поделился своими опасениями по поводу игры крайнего фулбека "сине-желтых" Виталия Миколенко. По мнению именитого шотландца, Миколенко может принести неприятности хозяевам поля.

Реклама

"Когда Миколенко только перешел в Эвертон, то был неуверен, но Фрэнку Лэмпарду удалось заставить его играть. В последних матчах он выглядел блестяще. Он молодой игрок, который еще будет развиваться. Он отлично играл, Шотландии придется позаботиться о нем, потому что это важная игра.

В Украине сейчас совершаются зверства, которых врагу не пожелаешь. Я просто рад, что украинские игроки чувствуют, что могут играть. Если они чувствуют себя хорошо и готовы играть, я рад, что игра продолжается. Это будет опыт, которого я никогда не получал – играть против команды, у которой так многое происходит дома.

Это будет странный день, но Виталий Миколенко был отличным. За последние несколько недель он прекрасно выступал за Эвертон. Мы должны убедиться, что не разрешим ему пробивать по воротам. Надеюсь, он не нанесет ни одного удара с края штрафной, как это было в матче с Лестером", – сказал Макфадден в интервью сайту Эвертона.

Смотрите супергол Миколенко Лестеру

Реклама

Отметим, Джеймс Макфадден выступал за Эвертон с 2003 по 2012 год. В еврокубковом сезоне 2007/08 шотландец забил решающий мяч в ворота харьковского Металлиста в двухматчевом противостоянии в Кубке УЕФА.

Напомним, что победитель сегодняшнего матча в Глазго сыграет в финале с командой Уэльса. Этот матч состоится 5 июня.

Реклама

Где смотреть матч отбора на ЧМ-2022 Шотландия Украина

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Победители Лиги чемпионов
ТОП-5 лучших команд
1
Реал Реал
14
2
Милан Милан
7
3
Бавария Бавария
6
4
Ливерпуль Ливерпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
93
2
Ливерпуль Ливерпуль
92
3
Челси Челси
74
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
86
2
Барселона Барселона
73
3
Атлетико Атлетико
71
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
86
2
Интер Интер
84
3
Наполи Наполи
79
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
69
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять