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Едва не прострелил себе голову в прямом эфире: бывший футболист шокировал зрителей

3 января, 08:46

Елена Павлова Елена Павлова

Бывший футболист явно был не трезв и выстрелил во время трансляции

Для нападающего лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга праздничный прямой эфир с братом мог завершиться трагедией. Вилли Обамеянг шокировал зрителей странной выходкой и едва не убил себя во время трансляции в Instagram. Ранее мы писали, что немецкие футболисты устроили спор из-за габонского форварда.

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Так, 1 января Вилли, вероятнее всего, находясь в нетрезвом состоянии, вышел в прямой эфир вместе с Пьер-Эмериком и начал размахивать незаряженным пистолетом. Однако для большего эффекта он решил зарядить обойму и нажал на курок. Пуля просвистела в сантиметрах от его головы.

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Пьер-Эмерик сначала улыбался, глядя на неадекватное поведение старшего брата, называя его "странным". А затем начал нервно смеяться.

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Вилли Обамеянг тоже играл в футбол, но на позиции защитника. Начинал карьеру в "Милане", но не сыграл за основной состав итальянцев ни одного официального матча. Зато успел побегать за "Авеллино" и "Монц", бельгийский "Эйпен", шотландский "Килмарнок", "Сент-Этьен" и немецкий "Край". Провел 15 встреч за сборную Габона, а в 2015 году завершил карьеру.

Мы также писали, что против брата Роналду завели дело в Италии. Ранее у него были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Смотрите, как Обамеянг забивает за "Арсенал"

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брат пистолет прямой эфир Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
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