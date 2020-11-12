Дядя Гризманна раскрыл секрет провалов "Барселоны"

Чтобы Месси не утруждался, каталонская команда "филонит" на тренировках. Отсюда - фиаско в играх

Окружение французского нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна продолжает делиться подробностями "гнилой" ситуации в каталонской команде, которая приводит к таким фиаско, как 2:8 от "Баварии" в Лиге чемпионов. Дядя Гризманна Эммануэль Лопес заявил, что у "Барсы" потому все так плохо в игре, что команда валяет дурака на тренировках.

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"Я знаю, что происходит внутри команды с Месси. Об этом не принято говорить, но в "Барселоне" действительно работают недостаточно усердно, а тренировки проводятся, чтобы угодить определенным людям. Поэтому ничего у них в игре и не получается. У некоторых людей все получается, даже если они не выкладываются в тренировочном процессе. Но, например, у Гризманна другая ситуация, ему для хороших выступлений, наоборот, нужно пахать на тренировках. Этого нет, отсюда и неудачи Антуана", – цитирует дядю футболиста испанское издание AS

Месси и Гризманн / Фото: Getty Images

Ранее экс-агент Гризманна обвинил Месси в отвратительном отношении к французу: "Месси там управляет всем, он и император, и монарх. С Антуаном он не разговаривал, не пасовал ему и сделал все для его ужасной адаптации".

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