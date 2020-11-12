"Двойными ножницами": датчанин забил самый дикий гол в истории футбола (видео)

Кто бы мог подумать, что защитники способны на такие шедевры!

В матче Кубка Дании между "Слагельсе" и "Люнгбю", который завершился со счетом 9:0 в пользу гостей, зрители увидели просто уму непостижимый гол-шедевр в исполнении – нет, даже не нападающего – а датского защитника команды победителей Николая Геертсена. И как только такое залетело!?

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Во время подачи углового Геертсен из сложного положения исхитрился пробить "ножницами" в падении через себя, но "Слагельсе" спасла перекладина. Тем не менее это лишь на секунду отсрочило гол-бомбу. Мяч от каркаса ворот отскочил в район 11-метровой отметки, и все тот же Геертсен, умудрившись подпрыгнуть из положения лежа, на сей раз уже "боковыми" ножницами, не давая мячу приземлиться, слету вогнал его в сетку!

Фантастика, которую можно пересматривать бесконечно!

"Как же круто было видеть, как этот "дикий" мяч залетает в сетку, – признался после матча автор фантастического гола 29-летний Николай Геертсен, которого цитирует bold.dk. – Конечно, хотелось, чтобы мяч оказался в воротах после первого же удара "ножницами". Но и таким раскладом я доволен. Пару раз в неделю я отрабатываю подобные фокусы на тренировках. Вот, получилось и в игре!"

Реклама Николай Геертсен / Фото: lyngby-boldklub.dk

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Ранее мы рассказывали, что звездный датчанин Никлас Бендтнер едва не стал игроком "Динамо" – стороны не сошлись по зарплате.

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