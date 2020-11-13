Два звездных немецких футболиста устроили спор из-за габонского форварда

Месут Озил и Тони Кроос по-разному реагируют на трюки Пьера-Эмерика Обамеянга

Знаменитые немецкие игроки Тони Кроос и Месут Озил устроили заочный спор в соцсетях. Причиной стали особенные празднования гола, которыми отмечается нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг. К слову, "Арсенал" потроллил Обамеянга после победы над "Ливерпулем".

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Полузащитник "Реала" Кроос на днях заявил, зацепив еще и форварда "Барселоны" Антуана Гризманна:

"Отрепетированные танцы и элементы хореографии – это глупости. Обамеянг как-то надел маску во время празднования. Считаю, это – не лучший пример для молодежи, как и дерганья Гризманна".

Сначала на слова Тони ответил сам форвард родом из Габона. Мол, он совершает все это ради сына и собирается повторить нечто подобное снова. А вот Кроосу следует завести детей. Вскоре и Озил ответил своему бывшему партнеру по сборной Германии, поддержав одноклубника и показав в соцсетях "лучшее празднование гола".

Месут известен своей благотворительной деятельностью, финансируя операции детей. Сейчас, в отличие от Обамеянга, он находится вне заявки на игры "Арсенала".

Накануне тренер сборной Германии сделал громкое заявление о матче с Украиной.

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Смотрите, как Пьер-Эмерик забивал за "Арсенал" в Лиге Европы:

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