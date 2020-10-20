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Два игрока испанского клуба получили травмы во время съемок в рекламе

20 октября, 08:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Одноклубники Франа Соля переусердствовали во время сьемок ролика для Ла Лиги

Футболисты испанского клуба "Тенерифе" Алекс Муньос и Карл Помарес получили травмы во время участия в съемках рекламы для Ла Лиги. Как сообщает AS, футболисты получили мышечную перезагрузку. Позже повреждение игроков подтвердил главный тренер команды Фран Фернандес.

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Интересно, что Помарес успел восстановиться и принять участие в матче против Спортинга (1:1), а вот Муньос пока не вернулся в общую группу. Остается только догадываться, что делали профессиональные футболисты на сьемках, что перезагрузили мышцы.

Напомним, что в "Тенерифе" из "Динамо" перешел нападающий Фран Соль. Испанец будет играть на Канарах на протяжении всего сезона. Если клуб сумеет пробиться в Примеру, они вынуждены будут выкупить контракт нападающего.

Правда, после шести стартовых туров второго по силе дивизиона Испании "Тенерифе" занимает 14-е место в турнирной таблице. Соль уже успел провести два матча в Сегунде, но результативными действиями не отличился.

Кстати, во время паузы в чемпионате Украины из-за карантина нападающий киевского "Динамо" опубликовал роман о будущем. Книга испанского форварда называется "Мадрид 2035".

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Смотрите, как забивал Фран Соль в текущем сезоне:

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футболист чемпионат Испании тенерифе

Источник: Сегодня|Спорт

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