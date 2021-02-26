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"Два больших финала с "Шахтером": что в "Роме" думают о жребии в Лиге Европы

26 февраля, 19:34

Елена Павлова Елена Павлова

Тьягу Пинту считает, что римская команда достойна попадания в решающую стадию турнира

Спортивный директор итальянской "Ромы" Тьягу Пинту поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии римский клуб сыграет против донецкого "Шахтера".

"Нас ждут сложные матчи, ведь "Шахтер" – очень опытная команда в еврокубках. В этом сезоне они дважды обыграли "Реал". Это показывает, насколько они сильны. У них очень хороший тренер. Это будет интересным испытанием для Паулу Фонсеки, у него отличная история с "Шахтером", – дает слова директора сайт "Ромы"

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Тьягу Пинту

Тьягу Пинту / Фото: Roma AS

Пинту отмечает, что и в Лиге Европы, и во внутренних соревнованиях "Рома" хочет улучшить свои выступления и добиться самых лучших результатов. А матчи с "Брагой показали", что римляне стали играть лучше.

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"Но сейчас мы должны думать не о финале, а о следующем матче. Нас ожидают две большие битвы, два больших финала с "Шахтером". Должны настраиваться так, что каждая встреча – финал. Должны бороться до конца, чтобы пройти и не беспокоиться о Гданьске, где состоится финал турнира"

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"Рома", Джанлука Манчини

"Рома", Джанлука Манчини / Фото: Reuters

Отметим, первый матч "Рома" – "Шахтер" состоится 11 марта в Италии, а ответный поединок пройдет 18 марта в Киеве.

Ранее мы писали, что "Шахтер" рад встрече со своим бывшим тренером.

Смотрите все результаты жеребьевки Лиги Европы.

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Смотрите, как "Рома" играла против "Браги"

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