"Два больших финала с "Шахтером": что в "Роме" думают о жребии в Лиге Европы

Спортивный директор итальянской "Ромы" Тьягу Пинту поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии римский клуб сыграет против донецкого "Шахтера".

"Нас ждут сложные матчи, ведь "Шахтер" – очень опытная команда в еврокубках. В этом сезоне они дважды обыграли "Реал". Это показывает, насколько они сильны. У них очень хороший тренер. Это будет интересным испытанием для Паулу Фонсеки, у него отличная история с "Шахтером", – дает слова директора сайт "Ромы"

Реклама

Тьягу Пинту / Фото: Roma AS

Пинту отмечает, что и в Лиге Европы, и во внутренних соревнованиях "Рома" хочет улучшить свои выступления и добиться самых лучших результатов. А матчи с "Брагой показали", что римляне стали играть лучше.

Читайте также: "Фонсека – мой друг": тренер "Шахтера" отреагировал на жеребьевку Лиги Европы

"Но сейчас мы должны думать не о финале, а о следующем матче. Нас ожидают две большие битвы, два больших финала с "Шахтером". Должны настраиваться так, что каждая встреча – финал. Должны бороться до конца, чтобы пройти и не беспокоиться о Гданьске, где состоится финал турнира"

Реклама

"Рома", Джанлука Манчини / Фото: Reuters

Отметим, первый матч "Рома" – "Шахтер" состоится 11 марта в Италии, а ответный поединок пройдет 18 марта в Киеве.

Ранее мы писали, что "Шахтер" рад встрече со своим бывшим тренером.

Смотрите все результаты жеребьевки Лиги Европы.

Реклама

Смотрите, как "Рома" играла против "Браги"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама