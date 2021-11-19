19 ноября 19:30
Черноморец 1
Динамо 6
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Дубли Буяльского и Витиньо: Динамо не заметило Черноморец

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
19 ноября, 21:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Динамо реабилитировалось за поражение в прошлом туре украинской Премьер-лиги от Ворсклы со счетом 1:2
Динамо разгромило Черноморец
Динамо разгромило Черноморец / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В пятницу, 19 ноября, прошел первый матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу. В Киеве Черноморец сыграл с Динамо. Команды договорились, что первую встречу в сезоне переносят из Одессы в Киев, а в следующем круге сыграют на берегу Черного моря. Онлайн-трансляция матча Черноморец – Динамо.

Поединок завершился победой подопечных Мирчи Луческу со счетом 6:1. В первом тайме было забито четыре мяча.

Реклама

На 27-й минуте счет открыл Буяльский, который точно пробил в левый угол. Через три минуты Витиньо отправил мяч в девятку метров с 20-ти.

На 37-й минуте Витиньо оформил дубль, а перед свистком на перерыв Черноморец сократил разрыв в счете, отличился Исаенко.

Реклама

Во втором тайме еще два мяча влетели в ворота Черноморца. Сначала красивый мяч забил Гармаш, а на 58-й минуте Буяльский реализовал пенальти. Точку в матче поставил Кулач.

Таким образом, Динамо добыло разгромную победу и вышло на первое место, набрав 38 очков. Черноморец занимает 12-ю строчку, имея в своем активе 11 очков.

Отметим, что Шахтер завтра может вернуть себе лидерство, если обыграет львовский Рух.

Реклама

Черноморец – Динамо – 1:6

Голы: Буяльский, 27 (0:1). Витиньо, 30 (0:2). Витиньо, 37 (0:3). Исаенко, 44 (1:3). Гармаш, 48 (1:4). Буяльский, 58 – с пенальти (1:5). Кулач, 82 (1:6).

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Бой месяца
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
11 дек.
23:59
Ричард Комми
Ричард Комми

П1

1.14

Х

26.0

П2

5.50
Прогноз на бой
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
1:6 (90+4’)
Смотри на:
Суббота, 20 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять