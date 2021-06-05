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Достал уже этот футбол: Гвардиола обыграл Кумана клюшкой (фото)

Олег Люлька Олег Люлька
5 июня, 22:10
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Главный тренер Манчестер Сити оказался сильнее наставника Барселоны на поле для гольфа – при этом у бывших одноклубников были необычные партнеры
Рональд Куман и Хосеп Гвардиола
Рональд Куман и Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images

Главные тренеры Манчестер Сити и Барселоны выяснили отношения при помощи клюшек. Только не хоккейных. Хосеп Гвардиола и Рональд Куман встретились на площадке для гольфа.

Победу в этом противостоянии одержал коуч Манчестер Сити, для которого, впрочем, это вряд ли стало утешением после поражения в финале Лиги чемпионов от Челси.

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Кстати, тренеры Манчестер Сити и Барселоны играли не один на один. Как сообщает Daily Mail, в одной команде с Гвардиолой был его сын Мариус, а вместе с Куманом – сын нидерландца, Рональд-младший.

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Отметим, что Пеп Гвардиола и Рональд Куман знакомы по выступлениям за Барселону в 1990-х. Вместе они выиграли четыре чемпионата Испании и Кубок европейских чемпионов.

Добавим, что к гольфу небезразличен и главный тренер сборной Украины. Совсем недавно на поле в Лондоне Андрей Шевченко обыграл Джона Терри и Джанфранко Дзолу.

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