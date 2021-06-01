Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Дорожка для Зинченко: из Манчестер Сити массово уходят в Барселону

Олег Люлька Олег Люлька
1 июня, 11:45
Копировать ссылку
Следом за нападающим Серхио Агуэро из лагеря чемпионов Англии в каталонский клуб перебрался защитник Эрик Гарсия. На "Камп Ноу" его оценили в пять Лионелей Месси
Эрик Гарсия и Александр Зинченко
Эрик Гарсия и Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Футболисты Манчестер Сити массово переходят в Барселону. Буквально накануне каталонцы подписали кума Месси Серхио Агуэро, трансфер которого должен помочь испанскому клубу сохранить в своем составе самого Лионеля.

А сегодня игроком Барселоны стал 20-летний центральный защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия. С "блаугранас" он заключил соглашение на пять лет – до конца сезона-2025/2026, сообщает официальный сайт каталонцев.

При этом в контракте Гарсии с Барсой указана просто фантастическая сумма отступных в случае ухода в другой клуб – 400 миллионов евро!

Это как пять Лионелей Месси, которого ныне аналитики Transfermarkt оценивают в 80 млн евро.

Отметим, что, как и Агуэро, Гарсия достался Барсе бесплатно, перебравшись к ней после истечения контракта с Сити в статусе свободного агента.

Интересно, что Эрик Гарсия является воспитанником Барселоны. В Манчестер Сити он перешел в 2017 году, за это время сыграв за "горожан" 35 матчей. И вот, спустя четыре года, возвращается на "Камп Ноу".

Кстати, прошлой осенью в Барселону из МанСити сватали и Александра Зинченко, но до трансфера тогда дело не дошло. Однако, как видим, дорожка в Каталонию для украинца, в случае чего, уже протоптана.

Смотрите, как в финале ЛЧ-2021 МанСити проиграл Челси

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтер
26
51:19
54
3
Заря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Днепр-1
26
36:38
30
8
Львов
26
25:51
29
9
Александрия
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Мариуполь
26
27:41
26
12
Ингулец
26
24:36
26
13
Олимпик
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показать больше
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять