Дорогая шутка: в Англии клубы наказали за попытку участия в Суперлиге

Шесть клубов английской Премьер-лиги – МЮ, МанСити, Челси, Тоттенхэм, Ливерпуль и Арсенал оштрафованы суммарно на 22 миллиона фунтов стерлингов

УЕФА добивает Европейскую Суперлигу / Фото: Reuters

Сегодня организаторы самого дорогого национального чемпионата по футболу на планете определились с наказанием клубам, которые участвовали в Суперлиге. На авантюрный проект подписалось сразу шестеро команд Англии: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Тоттенхэм и Арсенал. Суммарно им выписали штрафы на 22 миллиона фунтов (22,5 млн евро).

Недавно Реал и компания ответили на угрозы УЕФА судом.

Об этом в среду вечером сообщили на сайте Sky Sports.

Также шестеро английских "бунтарей" признали свои действия ошибкой и согласились заплатить лиге по 25 миллионов, если они отважатся на подобный шаг в будущем. Кроме того, в чемпионате страны у команды вычтут 30 очков.

Напомним, что УЕФА наказал эти клубы скромнее – "всего" на 15 миллионов евро на развитие юношеского футбола. Интересно, что европейские функционеры также сегодня решили приостановить разбирательство дела "до дальнейшего уведомления". Кстати, Ювентус, Реал и Барселона так и не вышли из Суперлиги. Но что с ними делать, пока что никак не решатся.

Напомним, что сказал Зинченко после финала Лиги чемпионов: "Мы пахали, как животные".

Смотрите обзор финального поединка ЛЧ Манчестер Сити – Челси: