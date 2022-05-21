"Донецк, мы вернемся!" Легендарный вратарь Шахтера вспомнил триумф в Кубке УЕФА

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов напомнил историческую победу "горняков" в Кубке УЕФА в 2009 году

Андрей Пятов напомнил о самой крупной победе украинского клубного футбола / Фото: Коллаж: Сегодня

Тринадцать лет назад впервые за времена независимости украинская команда выиграла еврокубок. В финальном поединке Кубка УЕФА в Стамбуле донецкий Шахтер одолел бременский Вердер со счетом – 2:1.

Этому событию посвятил свой пост в социальной сети голкипер "горняков" Андрей Пятов. Легендарный футболист пообещал болельщиками о скорой встречи в украинском Донецке.

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"Победу Шахтера в Кубке УЕФА 13 лет назад помню, будто вчера это было. Эмоции, ради которых живет спортсмен.

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Кубок – тяжелая ноша не только потому, что он реально тяжел. Но держать кубок гораздо легче, чем прийти к нему. Рассказывать о часах тренировок нет смысла, сами понимаете.

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И еще лучше я помню, как мы прилетели в Донецк. Переполненная площадь. Болельщики. Радость и гордость, которые согревают сердце до сих пор.

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Донецк, мы еще вернемся. И снова будем радоваться, как тогда, а может и больше, новым победам", – написал Пятов в Instagram.

Отметим, что трофей остается единственным в истории украинского футбола времен независимости. В 2015-м Днепр вышел в финал Лиги Европы, но уступил испанской Севилье.

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Ранее мы сообщали, что футболисты Шахтера собрали более 25 млн грн для Украины. Такую беспрецедентную сумму удалось собрать благодаря матчам, акциям с партнерами, деятельности Shelter Centre и Shakhtar Social.