Дом Паулу Фонсеки в Риме ограбили. Унесли ценностей на 100 тысяч евро

Дом главного тренера итальянской "Ромы" Паулу Фонсеки ограбили в Риме, пока наставник находился на клубной базе, где команда готовилась к сегодняшнему поединку Серии А против "Фиорентины". По данным Calciomercato, грабители унесли часы и другие драгоценные вещи на сумму в 100 тысяч евро.

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В момент ограбления дома никого не оказалось, как мы писали выше, сам экс-тренер донецкого "Шахтера" находился на клубной базе, а его супруга Катерина и сын Мартин пошли за покупками, чем и воспользовались грабители.

Отметим, что Фонсека входит в тройку самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Италии. Его опережает только наставник "Интера" Антонио Конте.

Кстати, совсем недавно дом Роналду ограбили, когда в нем находились родные футболиста. Охранник забыл закрыть гараж, чем и воспользовался вор. Инцидент произошел на родине португальца.

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