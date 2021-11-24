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Брюгге --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
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7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
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Спортинг --
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Реал --
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Добровольно-принудительно: игроки Баварии вакцинировались после шантажа с зарплатой

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
24 ноября, 20:16
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Количество антиваксов в составе Баварии уменьшилось. Серж Гнабри и Джамал Мусиала вакцинировались от коронавируса после угроз от руководства клуба
Гнабри и Мусиала вакцинировались после угроз от руководства Баварии
Гнабри и Мусиала вакцинировались после угроз от руководства Баварии / Фото: REUTERS

Бавария едва смогла наскрести состав на матч против Динамо в Лиге чемпионов. Гнабри, Мусиала и еще трое футболистов отправились на карантин из-за своего нежелания вакцинироваться.

Читайте также: Динамо – Бавария: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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В клубе пригрозили не выплачивать футболистам зарплату за период карантина. И это сработало! Двое из них уже вакцинировалось, сообщает Kicker, также в СМИ пишут, что сделать прививку согласился и Йозуа Киммих.

Йозуа Киммих отказался вакцинироваться
Йозуа Киммих отказался вакцинироваться / Фото: REUTERS

Напомним, что игроки были отправлены на карантин, так как контактировали с зараженным игроком. В это же время Никлас Зюле и Йосип Станишич заразились COVID-19.

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Кстати, уже сегодня появилась информация, что коронавирус подтвердился у Эрика-Максима Чупо-Мотинга – он один из той четверки, кто ранее выступал против вакцинации.

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15:13
23
7
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22
8
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21
9
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15
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19
10
Колос
15
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15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
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11
14
Минай
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