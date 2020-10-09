"Днепру-1" сохранили победу в матче Кубка Украины. Соперник обвинял их в нарушении регламента

Спор возник из-за двух замен в дополнительное время

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оставил в силе результат матча 1/16 финала Кубка Украины между "Горняк Спорт" и "Днепр-1" (3:5 в дополнительное время), сообщается на официальном сайте УАФ.

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Все результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины

Клуб из Горишних Плавнив оспаривал результат, ссылаясь на неправильное использование "Днепр-1" замен в дополнительное время. Они акцентировали внимание на то, что днепряне провели две замены в дополнительное время, что, по их мнению, было нарушением регламента.

КДК УАФ объяснил, что "Днепр-1" провел в экстра-тайме две замены, использовав для этого две возможности, так как одна из них не была использована в основное время, поэтому это не является противозаконным.

Финал турнира, напомним, должен пройти в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.

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