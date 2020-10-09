Українська
$ 28,28
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Днепру-1" сохранили победу в матче Кубка Украины. Соперник обвинял их в нарушении регламента

9 октября, 16:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

Спор возник из-за двух замен в дополнительное время

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оставил в силе результат матча 1/16 финала Кубка Украины между "Горняк Спорт" и "Днепр-1" (3:5 в дополнительное время), сообщается на официальном сайте УАФ.

Реклама

Все результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины

Клуб из Горишних Плавнив оспаривал результат, ссылаясь на неправильное использование "Днепр-1" замен в дополнительное время. Они акцентировали внимание на то, что днепряне провели две замены в дополнительное время, что, по их мнению, было нарушением регламента.

КДК УАФ объяснил, что "Днепр-1" провел в экстра-тайме две замены, использовав для этого две возможности, так как одна из них не была использована в основное время, поэтому это не является противозаконным.

Финал турнира, напомним, должен пройти в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.

В тренде
В "Шахтере" рассказали, почему Степаненко и Пятов не сдавали тест на коронавирус вместе с командой
Реклама

Смотрите, как "Динамо" и "Ворскла" играли в финале Кубка Украины:

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Кубок Украины Днепр-1 Горняк-Спорт

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
Соперники для
Соперники для "Шахтера" и "Динамо": все корзины Лиги чемпионов перед жеребьевкойЛига чемпионов
"Стал мужчиной!" Шева и Кристен расчувствовались в день рождения сына (фото)Футбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тураЧУ по футболу
"Динамо" – "Гент": онлайн решающего матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка "Динамо"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять