Для Зинченко создали особенную форму – с четырьмя цифрами на воротнике

На воротнике написано 93:20 – время гола Сэрхио Агуэро, который девять лет назад в матче с Куинз Парк Рейнджерс принес Манчестер Сити чемпионский титул

Александр Зинченко / Фото: Reuters

В Сети появились изображения новой домашней формы Манчестер Сити, в которой команда Александра Зинченко будет выступать в сезоне-2021/22.

Экипировка "горожан" выполнена в традиционном голубом цвете, по бокам – белые вставки.

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При этом на форму нанесен узор, стилизованный под шрифт цифровых табло. А на воротнике написано 93:20 – отсылка ко времени победного гола форварда Серхио Агуэро в ворота Куинз Парк Рейнджерс в 2012 году, который принес Манчестер Сити первое чемпионство за 44 года.

Фото новой формы МанСити опубликовал сайт Footy Headlines.

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Ранее Александр Зинченко похвастался новыми чемпионскими бутсами. Защитник Манчестер Сити будет выступать в белоснежной обувке с надписью Тhis is our city и украинским флагом.

Правда, этим фото Зинченко немного напугал своих подписчиков. Один из фанатов украинца в комментариях признался – после просмотра снимка он подумал, что Александр решил повесить бутсы на гвоздь.

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