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"Для "Шахтера" ничего не потеряно"! Дончане настроены отыграться в дуэли с "Ромой"

12 марта, 16:29

Елена Павлова Елена Павлова

Георгий Судаков заявил, что у "горняков" есть менталитет победителей

Молодой полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков верит, что, несмотря на крупное поражение в первом матче в 1/8 финала Лиги Европы 0:3, донецкая команда еще может пройти "Рому". "Горняки" собираются бороться за место в четвертьфинале.

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"Конечно, мы все расстроены, но это еще не конец. Есть вторая игра. У нас есть менталитет победителей и все надеются на ответный матч. Мы проиграли игру за 4 минуты, "Рома" быстро забила два мяча. На следующей неделе попытаемся отыграться, еще ничего не потеряно", – сказал Судаков "Футбол news"

Георгий Судаков

Георгий Судаков / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Теперь в ответном поединке 18 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве "Шахтеру" нужно забивать минимум трижды и не пропускать, чтобы перевести противостояние в экстра-таймы и серию пенальти. Или побеждать с любым счетом, но с разницей в 4 мяча и больше.

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Ранее мы писали, какая была самая большая ошибка "Шахтера" в Риме: Каштру рассказал, что сломало игру с "Ромой".

Смотрите обзор матча "Рома" – "Шахтер"

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк Рома Италия Георгий Судаков
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