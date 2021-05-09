Для Реала этот матч – финал Ла Лиги: анонс супербитвы в Испании

Реал выйдет на первое место в чемпионате Испании, если победит дома Севилью, которая также сохраняет шансы на чемпионство

Фото: REUTERS/Jon Nazca

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В чемпионате Испании время чемпионских разборок. Вчера Барселона и Атлетико сыграли вничью. Сегодня сыграют Реал и Севилья. Начало в 22:00.

Матч между третьей и четвертой командами чемпионата Испании, который может стать чемпионским для Реала. В случае победы "сливочные" возглавят турнирную таблицу Примеры, сравнявшись с Атлетико по очкам, но имея над ними преимущество личных встреч.

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Команда Зидана не проигрывает в чемпионате уже пятнадцать матчей кряду и не пропускает в четырех последних, а посреди недели проиграла Челси и вылетела из Лиги чемпионов в шаге от финала. Под конец сезона их лазарет практически опустел, там остается только Лукас Васкес.

Севилья также сохраняет математические шансы на чемпионство, но отстает от лидера на семь очков, сыграв на матч меньше. До прошлого матча у них была серия из восьми туров без поражений и пяти побед кряду, но они неожиданно уступили дома Атлетику (0:1). В первом круге андалусийцы проиграли Реалу (0:1). Кадровых потерь у них нет. Но на скамейке из-за дисквалификации будет отсутствовать тренер Хулен Лопетеги. Кстати, для него встреча со "сливочными" точно принципиальна, туда его пригласили из сборной Испании накануне мундиаля-2018, но времени проявить себя особо не дали.

Для Реала этот матч – финал Ла Лиги, все зависит от них. Однако Севилья представляется командой, способной выставить перед грандом подножку. Вероятно, высокой результативности ждать не стоит – ТМ 2,5. Тем не менее ожидаю сложнейшую победу мадридцев.