Директор сборной Швейцарии: "Украине должны засчитать техническое поражение"

По мнению хозяев, украинцы должны быть наказаны за то, что не приложили всех усилий, чтобы матч состоялся

Сборная Швейцарии рассчитывает, что в решении судьбы несостоявшегося матча с Украиной не придется прибегать к жеребьевке, а контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА засчитает украинцам техническое поражение.

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Об этом заявил директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами изданию 20min.

"Мы разочарованы отменой игры, это очень досадно. Но мы принимаем это решение, потому что речь о здоровье игроков. Вся наша команда была готова к матчу. И мы бы предпочли все решить на поле, по спортивному принципу. Теперь же все будет решаться иначе"

"Мы всегда соблюдали протокол УЕФА, прилагая для этого все усилия. За последние дни трижды проходили тестирование, все результаты были отрицательными. Мы хотели играть и все сделали для этого. Но я не чувствовал, что украинская сторона серьезно занималась поиском решения ситуации. Может, я ошибаюсь"

"Так как мы полностью соблюли протокол, мне было бы сложно понять решение об исходе матча жеребьевкой. Ожидаю решение в нашу пользу. Впрочем, я не юрист, может, что-то упускаю. Надеюсь, все решится в течение несколько дней", — заявил директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами

Сборная Швейцарии / Фото: Reuters

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Отметим, что если дело дойдет до жеребьевки, то будут "доставать" один из трех вариантов — победа Швейцарии 1:0, победа Украины 1:0, ничья 0:0. Украинцев для сохранения прописки в высшем дивизионе Лиги наций устроят два последних варианта.

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Напомним, что перед поединком со Швейцарией в Люцерне, отмененном по требованию главврача одноименного кантона, положительные тесты на коронавирус в сборной Украины сдали Соболь, Макаренко, Ризнык, а также врач-реабилитолог Баштовой, Малиновский, Мораес и Кривцов. При этом двое последних недавно уже переболели COVID-19.

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Украине был предложен вариант привезти для матча в Швейцарию абсолютно новую команду, но, как заявили в УАФ, во вторник-среду это было сделать нереально.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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