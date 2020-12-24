Динамовец Попов грубо ответил бывшей девушке в соцсетях

Анастасия Гладун теперь отдыхает с Ефимом Коноплей в заморских краях

Неожиданное продолжение получила история разрыва отношений футболиста киевского "Динамо" Дениса Попова с его девушкой Анастасией Гладун. Как мы писали, бывшая подруга Попова ушла к футболисту "Шахтера". Настя решила высказаться в соцсетях, на что не преминул ответить и динамовец.

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Сейчас Гладун и Ефим Конопля отдыхают на пляжах Доминиканской Республики. Сегодня пара показала фото с обезьянкой на привязи. Одной из первых свой "лайк" поставила Ольга Янчук – девушка еще одного динамовца Жерсона Родригеса.

Гладун записала видео, на котором сообщила о своем разрыве с Поповым:

"Я рассказывать ничего не собираюсь. Хочу отметить только, что с апреля не состою в отношениях с данной личностью... Денис, на твоем месте я бы молчала".

Футболист "Динамо" не задержался с довольно грубой реакцией, посоветовав бывшей девушке с явными ошибками в написании "сдуть свисток и помалкивать".

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Напомним, осенью Денис встречался с дзюдоисткой Дарьей Белодед, но недавно и с ней разошелся. Попов и Конопля были партнерами по молодежной сборной Украины, ставшей чемпионом мира-2019, а сейчас обоих вызывают в главную сборную страны.

Кстати, девушка "горняка" Валерия Бондаря Даша Савина ранее длительное время состояла в отношениях с Владиславом Супрягой.

Смотрите, как Денис Попов забивал в Лиге чемпионов "Ференцварошу":

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