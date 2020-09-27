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"Динамо" впору кусать локти! Кравец забил два гола в первой игре за "Коньяспор" (видео)

27 сентября, 18:23

Олег Люлька Олег Люлька

Благодаря дублю украинца, который также записал на свой счет голевой пас, "Коньяспор" разгромил "Бешикташ" 4:1

Артем Кравец после ухода из "Динамо" шикарно дебютировал за свой новый клуб "Коньяспор". В домашнем матче чемпионата Турции против одного из грандов местного футбола "Бешикташа" 31-летний украинский нападающий забил два мяча (один из них – с пенальти), а также отдал результативный пас. Благодаря феерии Артема "Коньяспор" разгромил стамбульцев с Домагоем Видой в составе со счетом 4:1.

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Вот это дебют экс-динамовца за "орлов Анатолии"! Боссам "Динамо", похоже, впору кусать себе локти за то, что отпустили такого бомбардира...

Смотрите, как Кравец забивал "Бешикташу"

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Смотрите голевой пас от Кравца

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Читайте также: "Не пишите ерунду!" Жена Артема Кравца заступилась за мужа после его ухода из "Динамо"

Ранее СМИ рассекретили зарплату Кравца в Турции. Ежегодный оклад Артема в "Коньяспоре" должен составить 700 000 евро.

Также мы писали, что жена Артема Кравца уже похвасталась бикини в цветах нового клуба своего мужа. Супруга футболиста предстала на Мальдивах в соблазнительном зеленом купальнике.

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Кроме того, сообщалось, что Луческу расставил все точки над "і" в истории с Кравцом. Ходили слухи о перепалке между тренером и игроком. Но коуч "Динамо" уверяет, что расстался с нападающим по-доброму.

Смотрите, как Артем Кравец забивал ранее за сборную Украины

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