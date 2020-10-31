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"Динамо" против "Днепра-1": прямая видеотрансляция матча

31 октября, 18:47

Олег Люлька Олег Люлька

Следите в режиме онлайн за поединком лидера чемпионата Украины против днепрян на НСК "Олимпийский"

В субботу, 31 октября, перед визитом в Каталонию на матч Лиги чемпионов против "Барселоны" "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский" играет поединок восьмого тура УПЛ против "Днепра-1". Начало – в 19:30. Смотреть онлайн "Днепр-1" – "Динамо" можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

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Отметим, что стоимость состава "Динамо" аналитики Transfermarkt оценивают почти в десять раз выше, чем кадровой обоймы "Днепра-1", а именно – 99,65 млн евро против 10,35 млн евро.

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Напомним, что после семи туров "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. У киевлян 17 очков, 16 – у донецкого "Шахтера", который вчера в 8-м туре разбил "Мариуполь" (4:1). На очко меньше у полтавской "Ворсклы". "Днепр" идет 10-м после того, как на выезде переиграл "Львов" – 3:1.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
7
5
2
0
15
3
12
17
Забитые 15
Пропущеные 3
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
Шахтер Шахтер Шах
8
4
4
0
20
9
11
16
Забитые 20
Пропущеные 9
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В Н В
3
ВорсклаВорсклаВор
7
4
3
0
13
5
8
15
Забитые 13
Пропущеные 5
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
4
ДеснаДеснаДес
8
3
4
1
13
9
4
13
Забитые 13
Пропущеные 9
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В П Н В
5
ОлимпикОлимпикОли
8
4
0
4
12
13
-1
12
Забитые 12
Пропущеные 13
Разница -1
Результаты последних матчей: В П П В П
6
КолосКолосКол
8
3
3
2
12
9
3
12
Забитые 12
Пропущеные 9
Разница 3
Результаты последних матчей: П Н Н В Н
7
МариупольМариупольМар
8
3
2
3
7
11
-4
11
Забитые 7
Пропущеные 11
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
8
АлександрияАлександрияАле
8
3
1
4
16
14
2
10
Забитые 16
Пропущеные 14
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П В П В
9
ЗаряЗаряЗар
7
2
3
2
14
8
6
9
Забитые 14
Пропущеные 8
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
Днепр-1Днепр-1Дне
7
2
2
3
11
13
-2
8
Забитые 11
Пропущеные 13
Разница -2
Результаты последних матчей: В В Н П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
7
0
5
2
7
10
-3
5
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П Н Н Н
12
МинайМинайМин
6
1
2
3
4
11
-7
5
Забитые 4
Пропущеные 11
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П Н П П
13
РухРухРух
7
0
2
5
5
17
-12
2
Забитые 5
Пропущеные 17
Разница -12
Результаты последних матчей: П П Н П Н
14
ЛьвовЛьвовЛьв
6
0
1
5
3
20
-17
1
Забитые 3
Пропущеные 20
Разница -17
Результаты последних матчей: П П Н П П

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Днепр-1

Источник: Сегодня|Спорт

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