"Динамо" против "Днепра-1": прямая видеотрансляция матча

Следите в режиме онлайн за поединком лидера чемпионата Украины против днепрян на НСК "Олимпийский"

В субботу, 31 октября, перед визитом в Каталонию на матч Лиги чемпионов против "Барселоны" "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский" играет поединок восьмого тура УПЛ против "Днепра-1". Начало – в 19:30. Смотреть онлайн "Днепр-1" – "Динамо" можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

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Отметим, что стоимость состава "Динамо" аналитики Transfermarkt оценивают почти в десять раз выше, чем кадровой обоймы "Днепра-1", а именно – 99,65 млн евро против 10,35 млн евро.

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Напомним, что после семи туров "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. У киевлян 17 очков, 16 – у донецкого "Шахтера", который вчера в 8-м туре разбил "Мариуполь" (4:1). На очко меньше у полтавской "Ворсклы". "Днепр" идет 10-м после того, как на выезде переиграл "Львов" – 3:1.

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