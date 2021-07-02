Динамо просит перенести матч с Шахтером. Все из-за сборной Украины

Первый трофей нового сезона должны были разыграть 24 июля на НСК "Олимпийский", но динамовцы просят перенести встречу на сентябрь

Матч за Суперкубок Украины-2020 Шахтер - Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

На 24 июля в Киеве запланирован поединок за Суперкубок Украины. Трофей разыграют Динамо и Шахтер. Но... Появилась информация, что игру могут перенести.

Киевское Динамо обратилось в УПЛ, с просьбой рассмотреть возможность провести матч за Суперкубок в сентябре. Причина – большое количество игроков столичного клуба сейчас находится в расположении сборной Украины и они, по мнению главного тренера киевлян Мирчи Луческу, не успеют должным образом подготовиться к сезону, сообщает Meta-ratings.com.ua.

"К нам действительно поступило такое обращение от Динамо. Будем думать и решать, поскольку сборникам двух клубов-учасников этого матча нужно время на восстановление, – прокомментировал информацию исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. – Однако про возможную дату в сентябре говорить еще рано. Мы все сейчас будем болеть за сборную в матче с Англией, рассчитывая, что национальная команда пройдет дальше. Поэтому решение по этому вопросу будет приниматься позже".

Ранее мы давали расписание нового чемпионата Украины и рассказывали, когда встретятся Динамо и Шахтер.