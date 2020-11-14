Українська
$ 28,2
33,27
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Динамо" оштрафовали на 19 000 евро за нарушения в матче с "Ювентусом"

14 ноября, 16:58

Елена Павлова Елена Павлова

Дороже всего киевлянам обошлось блокирование проездов к стадиону

УЕФА наложил штрафные санкции на киевское "Динамо" за поединок первого тура Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса" (0:2). Встреча состоялась 20 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Футбольный союз рассмотрел нарушения, отмеченные в протоколах наблюдателей матча и обязал украинский клуб заплатить 19 тысяч евро.

Реклама

Читайте также: "Шахтер" остался без Луиша Каштру на следующий матч Лиги чемпионов

Отмечается, что 5 тысяч евро – штраф, наложенный на "Динамо" за несоблюдение минимальных требований медицинского протокола УЕФА. Возможно, тут имеются в виду болельщики, которые не соблюдали дистанцию, а часть из них вообще была без масок. А оставшиеся 14 тысяч евро – штраф за блокирование проездов к стадиону.

Александр Караваев в матче против "Ювентуса"

Александр Караваев в матче против "Ювентуса" / Фото: Reuters

В тренде
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Реклама

Напомним, что в матче "Динамо" – "Ювентус" Минздрав разрешил заполнить столичную арену на 30% от общей вместимости – порядка 20 000 болельщиков. Хотя 19 октября, за день до поединка, на экстренном совещании в Кабмине решался вопрос о возможности проведения встречи без зрителей. Причина – эпидемиологическая ситуация в столице, которая тогда как раз вошла в "оранжевую" зону по уровню распространения коронавируса.

Смотрите, как "Динамо" уступило "Ювентусу"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

штрафы протокол Лига чемпионов Динамо Киев Ювентус Турин блокирование
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"Футбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Польша – Украина: онлайн-трансляция матчаФутбол
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять