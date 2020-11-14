"Динамо" оштрафовали на 19 000 евро за нарушения в матче с "Ювентусом"

УЕФА наложил штрафные санкции на киевское "Динамо" за поединок первого тура Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса" (0:2). Встреча состоялась 20 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Футбольный союз рассмотрел нарушения, отмеченные в протоколах наблюдателей матча и обязал украинский клуб заплатить 19 тысяч евро.

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Отмечается, что 5 тысяч евро – штраф, наложенный на "Динамо" за несоблюдение минимальных требований медицинского протокола УЕФА. Возможно, тут имеются в виду болельщики, которые не соблюдали дистанцию, а часть из них вообще была без масок. А оставшиеся 14 тысяч евро – штраф за блокирование проездов к стадиону.

Александр Караваев в матче против "Ювентуса" / Фото: Reuters

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Напомним, что в матче "Динамо" – "Ювентус" Минздрав разрешил заполнить столичную арену на 30% от общей вместимости – порядка 20 000 болельщиков. Хотя 19 октября, за день до поединка, на экстренном совещании в Кабмине решался вопрос о возможности проведения встречи без зрителей. Причина – эпидемиологическая ситуация в столице, которая тогда как раз вошла в "оранжевую" зону по уровню распространения коронавируса.

Смотрите, как "Динамо" уступило "Ювентусу"

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