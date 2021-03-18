"Динамо" не проиграет: прогноз на Лигу Европы от футбольного комментатора

Киевское "Динамо" сегодня в гостях сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка "Вильярреал" – "Динамо". В первом матче выиграли испанцы – 2:0.

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"Желтая субмарина" после двух поражений в чемпионате от "Атлетико" и "Валенсии" добыла две победы – над "Динамо" в Киеве (2:0) и над "Эйбаром" также в гостях (3:1). Тем не менее, они остаются на не самом престижном седьмом месте Примеры. К Иборре и Морено в лазарете присоединились Пау Торрес и Коклен. Альбиоль, не игравший матч чемпионата из-за дисквалификации, передохнул и вернется в состав.

В домашних матчах плей-офф у "Вильярреала" убедительная статистика – 11 побед, 2 ничьи и 4 поражения. Все четыре поражения приводили к вылету, в последний раз от "Валенсии" в апреле 2019-го, но командам не из Испании "подводники" не проигрывают на своем поле уже 18 матчей.

"Динамо" после неудачи в Лиге Европы уверенно справилось с "Зарей" (2:0), сохранив отрыв от "Шахтера" в чемпионате в четыре очка. Киевляне в Испании побеждали лишь раз в истории, разгромив "Барселону" в ноябре 1997-го. Не помогут им снова Бурда, Бэлуцэ, Нещерет, Костевич и Вербич.

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Если включить режим сдержанного оптимиста, думаю, "Динамо" не проиграет.

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Смотрите стрим матча "Вильярреал" – "Динамо":

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