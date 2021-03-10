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"Динамо" напоминает "Шахтер" 2015 года": тренер "Вильярреала" готов к матчу в Киеве

10 марта, 15:51

Елена Павлова Елена Павлова

Унаи Эмери уже пересекался с Мирчей Луческу и видит его стиль в киевской команде

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери рассказал, что думает о "Динамо" перед первым матчем 1/8 Лиги Европы, в котором киевляне примут испанцев 11 марта на НСК "Олимпийский". Ранее "Динамо" и "Шахтеру" назначили особенных судей в Лиге Европы.

"Наш соперник пришел из Лиги чемпионов, побеждал "Брюгге" и "Шахтер". Луческу – тренер с огромным опытом. В "Динамо" играют молодые футболисты, которые хорошо показывают себя в этом сезоне. В чемпионате мы играем не стабильно, но все проанализировали и надеемся улучшить игру. Наша команда может сыграть 17 матчей без поражений и проиграть один раз в 28 поединках", – цитирует Эмери "Динамомания"

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Унаи Эмери со своими ассистентами

Унаи Эмери со своими ассистентами / Фото: Reuters

Состояние команды

"Все в нормальном состоянии. У некоторых игроков повреждения – у Фернандо Ниньо и Альберто Морено, возможно, кто-то из них не полетит в Киев, и будет играть Марио Гаспар. Нам нужно поддерживать боевое настроение и показать достойный футбол.

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Зрители на трибунах "Олимпийского"

"Болельщики – это хороший знак. Может, из-за этого небольшое преимущество будет у "Динамо", но это положительный момент для обеих команд. Мы встречаемся с сильным соперником. У них есть молодой нападающий, хороший вратарь и Цыганков, выступающий на правом фланге. Наше задание – навязать сопернику наш стиль игры, несмотря на то, что "Динамо" хорошо выступает в еврокубках. Будет сложный матч".

/ Фото: Getty Images

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Воспоминания о "Шахтере"

"Луческу вызывает большое уважение. Помню, как "Севилья" играла с "Шахтером" (в полуфинале ЛЕ сезона-2015/16 – 2:2, 3:1). Сейчас "Динамо" напоминает мне ту команду "горняков". Вижу идеи Луческу. У киевлян много молодежи, которая уже выступает в сборной Украины. Будет тяжелый матч, но мы подходим к нему с энтузиазмом. Задействуем наших лучших исполнителей. Для нас это будет большой вызов".

Мы также сообщали, что соперник "Динамо" в Лиге Европы отказался тренироваться в Киеве.

Смотрите, как ранее играл "Вильярреал" в Лиге Европы

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тренер Лига Европы Динамо Киев Мирча Луческу Унаи Эмери Вильярреал
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