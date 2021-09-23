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Динамо наказали за зверское нападение ультрас на болельщиков

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
23 сентября, 15:33
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Киевскому клубу грозило проведение следующего матча с Шахтером без зрителей, но санкции оказались менее серьезными
Драка на НСК "Олимпийский"
Драка на НСК "Олимпийский" / Фото: Профутбол

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес решение по драке на трибунах НСК "Олимпийский" во время матча 8-го тура УПЛ между Динамо и Александрией 1:0.

Напомним, тогда ультрас Динамо избили мирных болельщиков киевской команды.

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За "ненадлежащее поведение болельщиков", как говорится на сайте УАФ, КДК оштрафовал Динамо на 500 тысяч гривен. Кроме того, следующие два домашних матча Динамо должно провести с частично закрытыми секторами – 41-м и 43-м.

При этом столичная команда условно наказана одной домашней встречей без зрителей с испытательным сроком до конца сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что за необеспечение безопасности болельщиков на игре с Александрией Динамо могут наказать проведением при пустых трибунах игры чемпионата с Шахтером 3 октября на НСК "Олимпийский". Но, как видим, до этого не дошло.

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При этом по драке на трибунах на матче Динамо – Александрия продолжается уголовное расследование. Санкция статьи о хулиганстве предусматривает для виновных до четырех лет лишения свободы.

Напомним, причиной нападения ультрас Динамо на болельщиков своей же команды во время игры с Александрией стало замечание со стороны последних по поводу использования в фанатском секторе пиротехники.

"Болельщики соседнего сектора сделали им правомерные устные замечания о том, что такие их действия наносят вред и создают дискомфорт детям и другим зрителям в секторе №37"

"В ответ на такую ​​просьбу имела место агрессивная, неадекватная реакция со стороны представителей фанатской группировки. Она проявилась в совершении физического насилия над некоторыми зрителями, их избиении группой лиц на глазах у многочисленной аудитории матча, в т.ч. телезрителей", – заявили в Динамо.

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При этом чуть не досталось женщине с коляской.

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