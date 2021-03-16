Українська
$ 27,64
32,95
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Динамо" на "Вильярреал" получило судью, с которым только побеждало. У "Шахтера" – опытный испанец

16 марта, 19:11

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинские клубы в повторных матчах 1/8 финала сыграют под присмотром опытных рефери

Сегодня УЕФА опубликовал состав бригад арбитров на ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы. Узнали своих судей и оба представителя Украины – "Динамо" и "Шахтер". Напомним, задача у наших грандов непростая: отыграть "сухие" поражения от "Вильярреала" и "Ромы" соответственно.

Реклама

Читайте также: Суркис высказался о трансферах Луческу, спросе на игроков "Динамо".

В Испании рефери матча динамовцев будет 36-летний швед Андреас Экберг. Интересно, что он дважды обслуживал игры киевлян, и оба раза "бело-голубые" побеждали: в этом сезоне обыграли венгерский "Ференцварош" (1:0), а в 2017 году взяли верх над швейцарским "Янг Бойз" в отборе в Лигу чемпионов (3:1). Именно с Экбергом сборная Украины обыграла Швейцарию в Лиге наций во Львове (2:1), а в 2014 году наша "молодежка" сыграла вничью в Хорватии – 1:1.

Тем временем, "Рух" и "Олимпик" атакуют главу футбольных судей Украины Лучано Лучи.

А "Шахтер" в Киеве примет "Рому" при судействе 44-летнего испанца Антонио Матеу Лаоса. С этим рефери "горняки" в 2019 году в Лиге чемпионов разошлись миром с загребским "Динамо" (2:2), в Лиге Европы проиграли немецкому "Айнтрахту" (1:4), а в 2016-м победили в Бельгии "Андерлехт" (1:0). Сборная Украины с Антонио в поле разгромила во Львове сербов в отборе на Евро-2020 – 5:0.

В тренде
Цирк для Лукашенко: соперник трижды падал, чтобы не обогнать президента Беларуси
Реклама

Напомним, как "Динамо" уступило "Вильярреалу" на своем поле:

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Лига Европы Динамо Киев Шахтер Донецк судьи Рома Италия Вильярреал
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортером
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортеромФутбол
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное место
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное местоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять