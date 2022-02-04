Динамо – Левски: прямая видеотрансляция товарищеского матча

Матч Динамо – Левски начнется в 16:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна в плеере ниже.
Стартовый состав Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Витиньо, Антюх, Шкурин
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Это будет третий спарринг на втором тренировочном сборе для Динамо. Как киевляне играли в Турции ранее:
Вместе с этим киевляне продолжают чистить состав. После успешной продажи Виталия Миколенко в Эвертон динамовцы провернули несколько сделок помельче. Главные зимние трансферы Динамо:
- Владислав Супряга арендован Сампдорией
- Богдан Леднев арендован Фехервар
- Артем Шабанов продан в Фехервар
- Эрик Рамирес арендован Спортингом из Хихона
- Евгений Смирный, Данил Скорко и Юрий Тлумак проданы в Зарю