"Динамо" – "Легия": прямая трансляция товарищеского матча

Сегодня киевское "Динамо" проведет первый контрольный матч на сборах в ОАЭ. Соперник – "Легия" из "Варшавы. Начало поединка в 15:00.

"Динамо" – "Легия": прямая трансляция

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В польской Экстраклассе состоялось 14 туров, по итогам которых "Легия" возглавляет турнирную таблицу, набрав 29 очков (9 побед, 2 ничьи, 3 поражения, разница мячей 23:15).

Еврокубковая кампания сезона 2020/21 для "Легии" уже завершена. Поляки стартовали с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором был преодолен североирландский "Линфилд" (1:0). В следующем раунде квалификации они в дополнительное время уступили кипрской "Омонии" (0:2) и перешли в Лигу Европы. Однако не смогли завоевать место в групповом этапе и этого турнира. Сначала "Легия" прошла "Дриту" из Косово (2:0), но выбыла в раунде плей-офф, проиграв "Карабаху" (0:3).

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История противостояний

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"Динамо" и "Легия" на официальном уровне не встречались, но провели между собой четыре контрольных игры:

26.01.2009. "Динамо" – "Легия" – 1:4

08.02.2014. "Динамо" – "Легия" – 0:1

03.07.2015. "Динамо" – "Легия" – 0:0

19.01.2020. "Динамо" – "Легия" – 1:1

Ранее мы сообщали, что второй товарищеский матч "Динамо" под вопросом. Дело в том, что солигорский "Шахтер" могут не выпустить из Беларуси.

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