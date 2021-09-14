Динамо – Бенфика: стартовый состав киевлян на матч Лиги чемпионов

В первом туре Лиги чемпионов встретятся киевское Динамо и португальская Бенфика. Стал известен стартовый состав команды Луческу

Виктор Цыганков выйдет с первых минут в матче против Бенфики / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер киевского Динамо определился со стартовым составом на матч Лиги чемпионов против Бенфики.

Динамо Киев: Бойко – Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзьора, Де Пена, Шапаренко, Сидорчук, Цыганков, Буяльский, Шкурин

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Сегодня киевское Динамо принимает лиссабонскую Бенфику в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Начало встречи – в 22:00.

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