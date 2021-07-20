Динамо – Атлетик: прямая видеотрансляция матча

Во вторник, 20 июля, киевское Динамо играет спарринг с самым громким соперником за время межсезонья. В Швейцарии команда Мирчи Луческу встречается с клубом Атлетик из Бильбао – действующим финалистом Кубка Испании и 8-кратным чемпионом своей страны. Начало поединка – в 16:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – прямая видеотрансляция матча.
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ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ДИНАМО – АТЛЕТИК
Предыдущие спарринги Динамо
18.07 Этуаль – 2:0
17.07 Ницца – 1:2
15.07 Эвиан – 3:0
14.07 Сьон – 2:0
10.07 Серветт – 1:1
07.07 Люцерн – 3:3
05.07 Дивон – 5:0
03.07 Лозанна – 1:1
01.07 Базель – 4:4
Ранее мы писали, что Динамо нашло травмированному Беседину замену в Словакии за два миллиона евро. Игроком киевского клуба станет венесуэльский нападающий команды ДАК Эрик Рамирес – для подписания контракта ему осталось пройти медосмотр.
Смотрите, как Динамо на днях обыграло Этуаль 2:0