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Динамо – Атлетик: прямая видеотрансляция матча

Олег Люлька Олег Люлька
20 июля, 15:28
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Следите в онлайн-режиме за контрольным поединком команды Мирчи Луческу против финалиста Кубка Испании на сборе в Швейцарии
Форвард Динамо Илья Шкурин
Форвард Динамо Илья Шкурин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Во вторник, 20 июля, киевское Динамо играет спарринг с самым громким соперником за время межсезонья. В Швейцарии команда Мирчи Луческу встречается с клубом Атлетик из Бильбао – действующим финалистом Кубка Испании и 8-кратным чемпионом своей страны. Начало поединка – в 16:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – прямая видеотрансляция матча.

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ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ДИНАМО – АТЛЕТИК

Предыдущие спарринги Динамо

18.07 Этуаль – 2:0

17.07 Ницца – 1:2

15.07 Эвиан – 3:0

14.07 Сьон – 2:0

10.07 Серветт – 1:1

07.07 Люцерн – 3:3

05.07 Дивон – 5:0

В тренде

03.07 Лозанна – 1:1

01.07 Базель – 4:4

Ранее мы писали, что Динамо нашло травмированному Беседину замену в Словакии за два миллиона евро. Игроком киевского клуба станет венесуэльский нападающий команды ДАК Эрик Рамирес – для подписания контракта ему осталось пройти медосмотр.

Смотрите, как Динамо на днях обыграло Этуаль 2:0

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