Дикий случай из Бразилии: тренер ударил головой женщину-арбитра (видео)

В матче бразильского штата Эспириту-Санту произошел довольно скандальный эпизод.
Футболисты команд Деспортива Ферровиария и Нова Венеция сыграли первый тайм и собирались уходить в раздевалку. Но тут на поле выбежал главный тренер Деспортива Ферровиария.
Читайте также: Русские забрали все, что есть. Украинская рефери рассказала о мародерствах оккупантов
Далее по теме
Рафаэль Сориано решил высказать недовольство судейством и получил вторую желтую. Это еще больше взбесило Сориано и он ударил ассистентку арбитра головой в лицо.
Клуб сразу объявил об увольнении Сориано, а спортивный суд штата отстранил специалиста от все футбольной деятельности на 30 дней для расследования.
Что касается результата матча, что клуб Деспортива Ферровиария уступил со счетом – 1:3.
Сегодня в Лиге чемпионов два матча:
- Онлайн-трансляция Реал – Челси. Первый поединок выиграл Реал – 3:1.
- Онлайн-трансляция Бавария – Вильярреал. Первый поединок выиграл Вильярреал – 1:0.