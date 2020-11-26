"Диего не умирает": фанаты в Аргентине и Италии не хотят прощаться с Марадоной

В Аргентине и Италии болельщики скорбят о тяжелой утрате своего кумира

В среду утром по аргентинскому времени умер один из самых звездных футболистов в истории, хотя врачи два часа пытались спасти Марадону. Миллионы поклонников игры и фанатов гениального спортсмена по всему миру скорбят по нему.

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В Буэнос-Айресе, где Диего выступал за "Боку Хуниорс", устроили несколько мемориалов, в том числе и возле стадиона. Люди приносят свечи, рисуют плакаты и муралы, твердя, что "Диего останется с нами".

Болельщики вспоминают своего кумира, отдают ему должное и готовятся с ним проститься.

Фанаты в Буэнос-Айресе скорбят по Марадоне Видео: Reuters

Юные аргентинские поклонники футболиста, как и их родители, не сдерживают эмоций.

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А в итальянском Неаполе, где футболист провел лучшие годы карьеры, почитают его память у больших настенных рисунков, зажигают у них свечи, кладут цветы и памятные вещи.

Также фанаты собираются и у стадиона "Сан-Паоло", который уже задумали переименовать в честь Диего Армандо Марадоны.

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Видео: Сегодня

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