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Дидье Дешам определился с составом на матч Франция – Украина

6 октября, 19:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Товарищеская встреча пройдет в среду вечером в пригороде Парижа

Чуть более суток осталось до поединка национальных команд Украины и Франции в Сен-Дени. У наставника "сине-желтых" Андрея Шевченко ситуация непростая, ведь в сборной Украины зафиксировали три случая заражения коронавирусом.

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Сегодня главные тренеры обоих команд дают пресс-конференции. Дидье Дешам первым провел свою встречу, на которой не скрывал состав на игру. Его слова приводит сайт Федерации футбола Франции.

В частности специалист признался, что сыграет с украинцами Оливье Жиру, и похвалил 34-летнего форварда. Кстати, для игрока "Челси" это будет юбилейный, сотый, матч за сборную. Пост №1 займет кипер "Марселя" Стив Манданда, а в "коридоре" на фланге будет действовать полузащитник "Баварии" Кингсли Коман.

Также Дешам поведал, что команда традиционно собирается играть с тремя защитниками и будет стремиться не просто к победе, а с прогрессом. При этом тренер заметил, что перед Лигой наций может предоставить отдых парням, которые в выходные играли за свои клубы. А вот про нашу команду ничего особого не сказал.

После "товарняка" с украинцами сборная Франции 11 октября примет в Сен-Дени португальцев, а через три дня сыграет в Загребе с хорватами.

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Смотрите, как французы скромно обыграли в гостях шведов в сентябре:

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пресс-конференция футбол товарищеский матч Сборная Украины сборная Франции Дидье Дешам
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