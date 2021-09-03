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Динамо --
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Шахтер --
Днепр-1 --
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Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
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Дидье Дешам: "Мы будем счастливы, если победим. Но мы осознаем силу сборной Украины"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
3 сентября, 20:20
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Главный тренер сборной Франции поделился своими мыслями относительно завтрашнего матча отбора ЧМ-2022 против команды Украины
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам / Фото: Reuters

Завтра в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет матч отбора на чемпионат мира-2022 между сборными Украины и Франции. Накануне матча, главный тренер чемпионов мира ответил на вопросы журналистов.

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- Важно ли чисто с математической точки зрения выиграть завтра?

- Это всегда важно, потому что это пятая игра и мы должны бороться за первое место. Вы видели игру с Боснией и Герцеговиной, видели наш результат. Именно сейчас время сконцентрироваться и не расслабляться.



- Нервничаете относительно завтрашней игры?

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- У меня уже есть определенный опыт в отборочных играх. Мы понимаем и анализируем ситуацию и игру. Если быть честным, то я спокоен относительно завтрашней игры.

- Каких игроков ожидаете, и каких игроков вам нужно иметь в команде для успеха?

- Я стараюсь добавлять более молодых игроков, но мы должны не забывать, что есть травмы. Если это состояние здоровья влияет на игру, то тогда мы не можем рассматривать этого игрока вообще. Если мы говорим о футболистах, то прежде всего именно они должны быть готовы к матчам.



- Сборная Украины уже сменила тренера. Было сложно готовиться, ведь это лишь второй его матч в сборной?

- Я пересмотрел матчи Евро и посмотрел матч с Казахстаном, где увидел очень много общего. Знаю, что вы изменили некоторые идеи, но они очень схожи с теми, что были у Шевченко.

- Сборная Франции трижды играла в Киеве и ни разу не выиграла. Будете ли вы рады ничейному результату, и какие у вас воспоминания о сыгранном здесь матче?

- Последний раз, когда мы играли, я был не очень доволен, но все хорошо закончилось. Конечно, между нашими сборными есть определенная история, но я стараюсь оставаться объективным, так как этот вопрос игры и прогресса. Конечно, если мы выиграем завтра, то это будут хорошие эмоции. Но я хорошо знаю, что украинская команда довольно сильная.

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- Считаете ли вы, что все ваши игроки достаточно сильны, чтобы играть в меньшинстве?

- Все зависит от ситуации на поле. Все несут ответственность за процесс игры. Есть определенные вопросы к защитникам, но я думаю, что мы способны сохранять мяч и это важнейшая задача на завтра. Мы должны держать мяч и быть эффективными. Посмотрим, какой будет матч с Украиной, но наш футбол должен быть более защитным.

- Чего вы ожидаете от способности вашей команды играть сейчас? Чувствуете, что команда возвращается на уровень, который был в начале сезона?

- Нужно учитывать определенную усталость команды. Но в первом туре мы играли довольно слаженно. Очень важно начать завтрашний матч в полную силу.



- Что вы можете сказать об итоге четырех матчей отбора?

- Относительно нашего состояния, то чувствуется определенная усталость. Самое важное в следующем матче достичь нужного результата и мы не будем рассматривать это как последствия прошлых матчей. Этот вопрос подготовки, у меня нет сомнений, что все будет хорошо.

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Напомним, что 4 сентября сборная Украины проведет свой пятый матч отбора ЧМ-2022. В Киеве на НСК "Олимпийский" сине-желтые сыграют с французами. Начало матча в 21.45.

Смотрите также пресс-конференцию главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

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