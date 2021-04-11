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Дичь из Испании! Болельщики выбежали на поле бить футболистов

11 апреля, 19:19

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Дракой завершился поединок региональных команд

Встреча третьего каталонского дивизиона между Бон Пастором и УД Кармело завершилась массовой дракой с участием болельщиков.

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Смотрите также: Видео массовой драки на любительском турнире по футболу

За две минуты до конца матча на поле произошла стычка между футболистами. Арбитр встречи принял решение удалить одного из игроков, после чего на поле появились болельщики, которые устроили драку с футболистами.

Смотрите также: Матч по футзалу в Харькове превратился в массовую драку

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Ранее мы рассказывали, как экс-капитан сборной России по футболу избил судью прямо на поле. Роман Широков, которого называют одним из главных пьяниц в футболе, включил режим Майка Тайсона.

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драка болельщики чемпионат Испании

Источник: Матч ТВ

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