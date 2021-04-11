Дичь из Испании! Болельщики выбежали на поле бить футболистов

Встреча третьего каталонского дивизиона между Бон Пастором и УД Кармело завершилась массовой дракой с участием болельщиков.

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За две минуты до конца матча на поле произошла стычка между футболистами. Арбитр встречи принял решение удалить одного из игроков, после чего на поле появились болельщики, которые устроили драку с футболистами.

ESTO NO ES FÚTBOL pic.twitter.com/ZEzR2YILmT — CatalunyaFutbol (@CatalunyaFtbl) April 10, 2021

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Ранее мы рассказывали, как экс-капитан сборной России по футболу избил судью прямо на поле. Роман Широков, которого называют одним из главных пьяниц в футболе, включил режим Майка Тайсона.

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