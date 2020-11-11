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Дибала: "У не верящих в COVID-19 такой же уровень интеллекта, как у тех, кто считает Землю плоской"

11 ноября, 22:53

Елена Павлова Елена Павлова

Нападающий туринского "Ювентуса" сам болел почти два месяца

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, что думает о коронавирусе и раскритиковал людей, которые в него не верят. О болезни аргентинский форвард знает не понаслышке. Напомним, в марте звезда "Ювентуса" сдал положительный тест и его девушка тоже заразилась. Причем лечился дольше всех в команде – почти два месяца.

"Постоянно сидеть дома не очень весело. Боюсь ли я коронавируса? Я уже переболел им, если кто-то беспокоится. Те, кто отрицает существование коронавируса, находятся на том же интеллектуальном уровне, что и люди, которые считают, что Земля плоская. Больше мне нечего добавить", – цитирует Дибалу Corriere dello Sport.

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Пауло Дибала

Пауло Дибала / Фото: Reuters

Ранее описывая свое состояние в конце болезни, аргентинец рассказывал: "Я уже могу нормально двигаться, гулять и немного тренироваться. А раньше я едва мог дышать. Не мог и пошевелиться через пять минут после того, как начинал двигаться. Мышцы болели".

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Напомним, что Дибала перешел в "Ювентус" летом 2015 года из "Палермо" за 40 млн евро. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в трех матчах Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Смотрите, как Пауло Дибала танцует со своей девушкой:

Дибала танцует с девушкой Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Италии Ювентус Турин коронавирус интеллект Пауло Дибала COVID-19
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