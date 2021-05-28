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"Диагноз меня шокировал": легендарный футболист приостановил карьеру

Александр Трикиша Александр Трикиша
28 мая, 09:09
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Врачи диагностировали Мирославу Клозе два тромба в ноге. Знаменитому нападающему запрещено бегать и играть в футбол, а в таких условиях он не хочет начинать тренерскую карьеру
Мирослав Клозе не смог войти в тренерский штаб сборной Германии
Мирослав Клозе не смог войти в тренерский штаб сборной Германии / Фото: AFP

Знаменитый немецкий нападающий Мирослав Клозе вынужден приостановить карьеру из-за проблем со здоровьем. Экс-форвард Баварии мог войти в тренерский штаб Ханс-Дитера Флика в сборной Германии, но неожиданно получил неутешительный диагноз от врачей.

"Около трех недель назад у меня внезапно возникла сильная боль в ноге. Я пошел к врачам, потому что боль усиливалась. Сначала думал, что это защемление нерва или что-то подобное. Диагноз меня шокировал, у меня обнаружили два тромба в ноге.

Мне сразу же назначили лекарства и прописали специальные чулки, которые теперь нужно носить круглосуточно. Врачи настояли на том, что с этой ситуацией нельзя шутить. Мне прописали практически полный покой. Я не могу бегать, не могу плавать, не могу играть в футбол", – рассказал Клозе в интервью Kicker, которого цитирует Championat.

Клозе признался, что не хочет работать тренером и просто стоять на бровке. Тем не менее, он надеется разобраться со своими проблемами и вернуться к тренерской работе позже.

Смотрите, как играет сборная Германии:

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