Девушка бросила порно ради футбола. Теперь переполненные стадионы обеспечены

Мадлен Райт возвращается в футбол. Девушка наняла персонального тренера и начала тренировки. До этого она продавала свои интимные фото и видео.
В начале этого года Райт выгнали из клуба Чарльтон Атлетик после видео в соцсетях, где она пила шампанское за рулем, а потом вдыхала веселящий газ.
Оставшись без работы Мадлен решила зарабатывать себе на жизнь продажей интимных фото и видео. Подписка на ее рассылку стоит 33 доллара в месяц.
Теперь Райт объявила, что решила продолжить карьеру в футболе и найти себе новый клуб. И начала тренировки.
"В последние дни, когда я тренировалась, я испытывала смешанные эмоции. С одной стороны это была радость от возвращения, с другой — разочарование из-за того, что я уже не такая ловкая и резкая, какой была раньше. Это непростой период", – написала Райт в соцсетях.
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