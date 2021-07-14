"Девочки расходимся": Довбик разогнал всех поклонниц страстным поцелуем с женой

Герой матча со Швецией Артем Довбик после чемпионата Европы набирается сил на турецком курорте, откуда постит в соцсети пикантные снимки

Довбик после Евро поехал на море

Артем Довбик проснулся знаменитым после матча 1/8 финала Евро-2020. Форвард в дополнительное время забил гол Швеции и вывел нашу команду в четвертьфинал.

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После чемпионата Европы футболист уехал в заслуженный отпуск. Вместе с женой Юлией они отдыхают в турецком Бодруме. Артем запостил две фотографии в Instagram, после чего одна из подписчиц написала: "Девочки расходимся". На снимке Артем целуется с женой.

А перед этим для девушек Артем сфотографировался с голым торсом.

Кстати, вы ни за что не угадаете, где раньше работала Юлия. В 2018 году возлюбленная героя сборной Украины окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, где изучала рекламу и связи с общественностью. А летом 2017 года Юлия работала спасателем на воде в крупнейшем аквапарке США – Noah's Ark Waterpark в Висконсине.

Смотрите, как Довбик забил Швеции: