"Дети не видят отца. Что это за жизнь?" Жена звездного футболиста в ярости от ковидных ограничений

Мартина Маккари, жена знаменитого защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, выразила гневное недовольство в связи с ограничениями, введенными в Италии из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее у красотки-модели был диагностирован COVID-19.

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"У меня было несколько плохих дней, может быть, три, но с обычным лечением мне стало намного лучше. Я злюсь, потому что они заставляют нас жить д#####вой жизнью. Я не знаю, когда мои сыновья снова увидят своего отца. Думаю, пора очнуться и исправить ситуацию – особенно в отношении тех, кому повезло еще меньше, чем нам. Тот факт, что отец должен держаться подальше от своих детей и жены, чтобы избежать возможного заражения, создает большое количество проблем", – приводит слова Мартины Маккари Football Italia

Леонардо Бонуччи и его семья / Фото: Instagram

33-летний Леонардо Бонуччи – серебряный призер чемпионата Европы-2012 и 9-кратный чемпион Италии (один раз выиграл его с "Интером" и восемь – с "Ювентусом").

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В браке со своей давней подругой Мартиной Маккари Леонардо Бонуччи – 10 лет. У пары есть трое детей – Лоренцо (8 лет), Маттео (6 лет) и Матильда (2 годика).

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